ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري أكثر من 100 اعتداء جديد على الخطوط الناقلة والرئيسية في مناطق متفرقة من محافظة الزرقاء ضمن جهودها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة.

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وجاءت الحملة بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام – شركة محافظة الزرقاء وقسم أمن وقائي الزرقاء حيث تبين أنها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد أحياء كاملة بالمياه دون اشتراكات على مدار الساعة وتمديد خطوط لمنازل بطريقة مخالفة ومزارع كبيرة وتعبئة مسابح بطريقة مخالفة تقوم بسحب أكثر من 30 ألف متر مكعب يوميا من حصص المياه المخصصة للمناطق.



وبالتفاصيل بينت الوزارة أن فرق التفتيش لدى وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وإدارة مياه الزرقاء نظمت خلال الـ24 ساعة الماضية حملات تفتيشية في مناطق الضليل والحلابات وصروت والعالوك وبيرين وضاحية مكة وضاحية المدينة حيث تم ضبط 11 اعتداء على خطوط ناقلة في بيرين تزود مزارع ومسابح ومنازل بطريقة مخالفة بكميات مياه تزيد على 20 الف م3/ يوميا وعلى مدار الساعة وتم فصل الاعتداءات بمرافقة كوادر مديرية أمن محافظة الزرقاء واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع.



وفي منطقة الضليل تم ضبط اعتداءات من نوع جديد تتمث بسحب 4 خطوط رئيسية من خط ناقل مياه الحلابات المزود لمحافظات العاصمة والزرقاء وتمديد خطوط رئيسية وفرعية وعمل شبكات مخالفة لتزويد أحياء سكنية ومنازل عددها 62 منزل بالمياه على بواسطة خطوط قطر 2 انش ولمسافة 1.5 كم وتمديد خطوط فرعية على مدار الساعة دون اشتراكات رسمية ودون علم سلطة المياه حيث تقدر الكمية المسحوبة بأكثر من 100 م3/ الساعة نحو 2400 م3/ يوميا وتم فصل هذه الشبكات والخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالمخالفين لتحويلهم للجهات المختصة.



وفي منطقتي ضاحية مكة وضاحية المدينة المنورة تم ضبط 20 اعتداء منها 7 تزود مزارع كبيرة ومسابح واشتراكات قطر 1 انش لمنازل بطريقة مخالفة تزودها بالمياه على مدار الساعة من الخطوط الناقلة والرئيسية.



وأكدت الوزارة أن فرق تفتيشية تقوم برصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت أن له علاقة بمثل هذه الاعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة خاصة مديرية الأمن العام وتتوجه بالشكر والتقدير لنشامى شرطة محافظة الزرقاء وخاصة امن وقائي الزرقاء على مساندتهم لانجاز الاعمال المطلوبة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستمرار بالتعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة ماء لتجاوز مختلف التحديات المائية.