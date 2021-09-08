ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة لضبط وازالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير من خلال وحدة الرقابة الداخلية و التنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة ومديرية الاحواض المائية ومكتب التنسيق لمديرية الأمن العام /الوزارة ومتصرف لواء وادي السير وبمشاركة مديرية الامن العام وقوات الدرك ومركز امن البيادر والدفاع المدني والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت من خلالها اعتداءات كبيرة وضخمة على نبعة عين الكرسي احد المصادر الرئيسية المزودة لمياه الشرب تحسب كميات مياه تزيد على 4000 متر مكعب يوميا من حصص المياه المخصصة للمواطنين .

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و بالتفاصيل أكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية مبينة أن قوة أمنية من الأمن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومشاركة مدير مركز امن البيادر وكوادر المركز والدفاع المدني داهمت الموقع وقامت كوادر سلطة المياه بالكشف على الموقع وتبين قيام المعتدين بحفر نفق طويل بارتفاع 2 متر أسفل نبع عين الكرسي ولمسافة تزيد على 15 متر طولي وتركيب خطوط رئيسية قطر (3) انش عدد (7) وتركيب مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه بطريقة مخالفة لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 ، حيث يتم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين وشرعت الفرق الفنية لدى الوزارة/سلطة المياه في الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية بردم النفق واعادة تصويب الوضع .



وشددت الوزارة على أنها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الآبار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .

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