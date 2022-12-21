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الأربعاء، 21-12-2022 01:00 م

ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل يزود محافظات الشمال بالمياه

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات ضخمة على خط ناقل تجميع آبار الكريدور قطر 24 انش المزود لخزان المياه الرئيسي المزود لمحافظات الشمال بطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات تعبئة صهاريج مخالفة.

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وقالت الوزارة إنه تم ضبط الاعتداءات أثناء حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع مديرية الفاقد والصيانة في شركة مياه اليرموك وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة.

 

وبالتفاصيل أشارت الوزارة إلى أنه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه تم ضبط عدد من الاعتداءات الكبيرة لتعبئة الصهاريج المخالفة من خلال تركيب عدة فتحات على الخط الناقل، حيث تم فصل هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالأمر وضبط الجناة.

 

 

 




 

 


 

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