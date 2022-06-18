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ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

السبت، 18-06-2022 02:34 م

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - مديرية الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك، لإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق الربة والجديدة في محافظة الكرك لاستخدامها لري مزارع.

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وبينت وزارة المياه والري، أنه ضمن الجهود المتواصلة لاحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت الكوادر بإزالة اعتداءين لتزويد مزارع لتربية الأغنام في منطقة الربة أثناء متابعة دور المنطقة، وفي منطقة الجديدة تم ضبط اعتداءات لتزويد مزارع وذلك بسحب خطوط ناقلة مختلفة.


 




 

 


 

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