ضبط اعتداءات على المياه في ام العمد تزود مزارع وبرك

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إن حملتها التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا والمنسق الأمني لدى الوزارة لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في جميع مناطق المملكة مستمرة، كاشفة النقاب عن ضبط اعتداءات جديدة في منطقة جنوب العاصمة عمان / منطقة ام العمد.

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وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط قطر (3) انش مسحوب من خط ناقل رئيسي لتزويد مزارع وبرك، حيث تم ضبط وازالة الاعتداء وإعادة الأوضاع كما كانت، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن الاعتداء الأخير كان يقوم بسحب مئات الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب والمخصصة لمناطق جنوب العاصمة على مدار الساعة لري بيوت بلاستيكية حيث تم التنسيق مباشرة مع مديرية الأمن العام وتم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع.