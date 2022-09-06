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الثلاثاء، 06-09-2022 02:33 م

ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في أم الرصاص - صور

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة واستمرارا لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه كشفت عن اعتداءات جديدة خلال حملة تفتيشية في مناطق جنوب عمان منطقة ام الرصاص بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة أسفرت عن ضبط مجموعة اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية تسحب مئات الأمتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمان  . اضافة اعلان


وأوضحت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية اليوم الثلاثاء في منطقة ام الرصاص جنوب العاصمة عمان، حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة الاعتداءات المضبوطة على خطوط ناقلة رئيسية وتم فصل الخطوط المضبوطة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص مع الجهات المختلفة. 

 




 

 


 

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