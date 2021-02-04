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الخميس، 04-02-2021 12:50 م

ضبط اعتداءات على خط مياه الديسي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انه في اطار التعاون المشترك بينها وبين مديرية الامن العام وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18/1/2021 وبمتابعة من قبل الطواقم المعنية لدى الوزارة ضبطت كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة التابعة لمديرية الامن العام عدة اعتداءات خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المشتركة للدوريات الميدانية العاملة على امتداد خط مياه الديسي . 

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و بينت سلطة المياه ان الاعتداءات التي تم ازالتها صباح اليوم الخميس تمثلت بتركيب محابس مياه ووصلات تم شبكها على مرافق الخط بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة ، بحيث يتم اغلاق محابس الغسيل الموجودة في مواقع مغلقة بقطع اسمنتية على طول الخط لضمان ديمومة الخط واعادة الامور الى نصابها .


 




 

 


 

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