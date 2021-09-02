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الخميس، 02-09-2021 05:17 م

ضبط اعتداءات في الأغوار وجرش تسحب كميات كبيرة من المياه

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الوكيل الاخباري - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الخميس، بئر مخالف في منطقة الأغوار، واعتداء على مصدر مائي في محافظة جرش تسحب كميات كبيرة من الحصص المخصصة لغاية الشرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ضبطت الاعتداءات في الأغوار من خلال القيام بحفر بئر مخالف حيث تم ردم البئر وفي جرش تم ازالة اعتداءات عن أحد المصادر المائية بكمية تزيد على 150 متر مكعب /ساعة من خلال سحب خطين قطر 4 انش و2 انش لتعبئة برك وصهاريج بطريقة مخالفة .

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