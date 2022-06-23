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ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

الخميس، 23-06-2022 03:17 م

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وادارة مياه الكرك - مديرية الفاقد ومديرية مياه الشونة حملة لازالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء عي في محافظة الكرك والشونة في الأغوار لاستخدامها لري مزارع وتعبئة برك .

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بالتفاصيل بينت وزارة المياه والري أنه ضمن الجهود المتواصلة حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية  بالتعاون مع شركة مياه العقبة ومديرية مياه الشونة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة 5 اعتداءات في قرية العراق / لواء عي الكرك لتزويد مزارع وفي الشونة تم ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية  احداها في منطقة الرامة والآخر بالقرب من شارع جسر الملك حسين لتزويد مزارع وتعبئة برك واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .


وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالإبلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116.


 




 

 


 

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