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الإثنين، 01-08-2022 04:48 م

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه العقبة - مياه الكرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة واستمرارا لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه كشفت عن اعتداءات جديدة خلال حملة تفتيشية في مناطق مناطق النزازة وادر والوسية أسفرت عن فصل مجموعة اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية تسحب مئات الامتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه وبيع صهاريج مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق محافظة الكرك.

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وأوضحت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين كشفت عن مجموعة من الاعتداءات على خطوط  رئيسية وتم فصل الخطوط المضبوطة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص مع الجهات المختلفة.


وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه باسناد المواطنين للحملة والتي تعد ركيزة أساسية في انجاحها ، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من خلال تنفيذ احكام القانون لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .


 




 

 


 

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