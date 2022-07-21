الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 02:32 م

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسة بجنوب عمان

294829924_1123185278409964_5976682185152956207_n


الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية و كوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه  في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من  مديرية الأمن العام - قوات البادية الملكية والدرك حيث فصل  اعتداءات عدد (5 ) على خطوط  مياه رئيسية  تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ومنازل وبرك مياه وبيع صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان ، حيث تم ازالة الاعتداءات .اضافة اعلان


و بالتفاصيل بينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية ضبط  (5) اعتداء كبيرة على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد مزارع  وبرك وبيع مياه بواسطة صهاريج حيث تم فصل الخطوط المضبوطة في منطقة منجا واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الأمن العام - قوات البادية الملكية وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة  مؤكدة أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
main_image62cffd330542e (1)

المياه: ضبط اعتداءات في مناطق شارع الأردن والشونة الجنوبية

imgid296938

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

291008963_1109511983110627_4184714598968772092_n

ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الزارة – ماعين - صور

10202130115325934290874

اتفاقية تعاون بين كاريتاس الأردن والملكية للتوعية الصحية

image (72)

الزراعة ستتحقق من شهادات منشأ منحتها لزراعة القمح والشعير

main_image5f0abac95d5a1

الدوريات الخارجية: خطة لتسيير قوافل الحجاج على طرق المملكة