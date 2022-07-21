ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسة بجنوب عمان

الوكيل الإخباري -

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نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية و كوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من مديرية الأمن العام - قوات البادية الملكية والدرك حيث فصل اعتداءات عدد (5 ) على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ومنازل وبرك مياه وبيع صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان ، حيث تم ازالة الاعتداءات .و بالتفاصيل بينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية ضبط (5) اعتداء كبيرة على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد مزارع وبرك وبيع مياه بواسطة صهاريج حيث تم فصل الخطوط المضبوطة في منطقة منجا واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الأمن العام - قوات البادية الملكية وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .