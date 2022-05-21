ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك وعين الباشا

الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها وزارة المياه والري عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الرئيسية والناقلة بطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب في الكرك وعين الباشا لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وتعتبر سببا رئيسا في احداث اختلالات وعدم انتظام أدوار المياه.

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وبالتفاصيل قالت الوزارة إنه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع مياه عين الباشا تم ضبط 18 اعتداء في منطقة عين الباشا من خلال سحب خطوط بطريقة مخالفة من الخطوط الرئيسية حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.



وفي الكرك أضافت أنه تم ضبط 4 اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة ورئيسية تتزود بالمياه على مدار الساعة من خلال سحب خطوط كبيرة من خط ناقل السلطاني قطر 1000 ملم لتزويد مظلات لتعبئة الصهاريج عدد 2 وسحب خطوط عدد 2 كبيرة لمسافة طويلة لتزويد مزارع كبيرة حيث تم فصل هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لضبط المخالفين.



وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية بالتعاون مع الجهات المختصة وخاصة مديرية الأمن العام كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.