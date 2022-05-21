السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

الأسهم السعودية تفقد 594 مليار ريال من قيمتها السوقية في 10 جلسات

180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

التربية : تحويل الدوام عن بُعد في المدارس المسائية الأربعاء

11 طلبا للترشح لمركز نقيب الأطباء

ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول إجراءات الرقابة والتنظيم والوقاية الاشعاعية

السبت، 21-05-2022 01:39 م

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك وعين الباشا

WhatsApp Image 2022-05-21 at 1.32.04 PM


الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها وزارة المياه والري عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الرئيسية والناقلة بطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب في الكرك وعين الباشا لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وتعتبر سببا رئيسا في احداث اختلالات وعدم انتظام أدوار المياه. 

اضافة اعلان


وبالتفاصيل قالت الوزارة إنه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع مياه عين الباشا تم ضبط 18 اعتداء في منطقة عين الباشا من خلال سحب خطوط بطريقة مخالفة من الخطوط الرئيسية حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة. 


وفي الكرك أضافت أنه تم ضبط 4 اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة ورئيسية تتزود بالمياه على مدار الساعة من خلال سحب خطوط كبيرة من خط ناقل السلطاني قطر 1000 ملم لتزويد مظلات لتعبئة الصهاريج عدد 2 وسحب خطوط عدد 2 كبيرة لمسافة طويلة لتزويد مزارع كبيرة حيث تم فصل هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لضبط المخالفين. 


وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية بالتعاون مع الجهات المختصة وخاصة مديرية الأمن العام  كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6288c20b1978f

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

images (18)

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أرشيفية-780x470

الطاقة والمعادن و الدولية للطاقة الذرية تناقشان الضمانات النووية

M63A8869

التربية : تحويل الدوام عن بُعد في المدارس المسائية الأربعاء

62889bfe630b9

11 طلبا للترشح لمركز نقيب الأطباء

0L5A1487

ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول إجراءات الرقابة والتنظيم والوقاية الاشعاعية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-05-18 at 1.56.13 PM

ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في الزرقاء

WhatsApp Image 2022-05-17 at 1.49.50 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في عمّان والبلقاء - صور

36a554a1-whatsapp-image-2021-02-09-at-12.57.02-pm

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

WhatsApp Image 2022-04-24 at 1.21.32 PM

3 إصابات بحريق مصنع بلاستيك في الزرقاء

123228514_2083090995156773_528586846044134179_n

الذكرى الحادية والعشرون لرحيل المشير حابس المجالي

edd2380a-whatsapp-image-2022-04-21-at-12.53.42-pm-1024x658

مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومديرية الأمن العام