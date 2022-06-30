ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الزارة – ماعين - صور

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني انها وضمن جهودها المستمرة في حملة احكام السيطرة نفذت حملة أمنية مع شركة مياه الاردن – مياهنا ومديرية الامن العام وقوات الدرك ، أسفرت عن ضبط اعتداءات جديدة وكبيرة على خط ناقل الزارة – ماعين قطر 1000 ملم المزود لمياه الشرب للعاصمة عمان، في المنطقة الواقعة بين مثلث المغطس واشارة الرامة، من خلال سحب خط قطر 5 انش وفتح فتحة بجدار غرفة هواية الخط وسحبه لمسافة طويلة واستخدام المياه لري مزارع وتعبئة برك كبيرة.

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وقد تم تصويب الوضع واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ، وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالإبلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116.





