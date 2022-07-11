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الإثنين، 11-07-2022 04:30 م

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج مياه مخالفة

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الإثنين، حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة في مناطق راكين والربة وبيعها للمواطنين.

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وبينت الوزارة، أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بإزالة اعتداءين في راكين الكرك وضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في منطقة الربة لتعبئة صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.


وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون معها ومع كوادرها بالإبلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوى الموحد 117116.


 




 

 


 

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