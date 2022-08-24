ضبط باص محملاً بـ 48 راكباً على طريق إربد - عمّان

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، مع عدد من المخالفات والحوادث خلال فترة 24 ساعة الماضية كان أبرزها، ضبط باص نقل عام طريق اربد - عمان محملا بـ 48 راكبا واغلبهم من طلاب الجامعات.

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وقال مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن السائق عرض سلامة الركاب للخطر، حيث قامت الفرق الميدانية بتأمين الركاب وحجز الرخص والمركبة لاتخاذ الإجراء القانوني بحق السائق.



وبيّن أنه تم التعامل مع حادث اشتعال صهريج محمل بمواد نفطية على ( طريق الاشقف باتجاه الرويشد ) دون وقوع إصابات، حيث تم اغلاق الطريق بالاتجاهين احترازيا لحين إخماد الحريق ورفع جميع العوائق عن حرم الشارع.

