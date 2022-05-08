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الأحد، 08-05-2022 01:22 م

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبادية الشمالية

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الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة مكافحة المخدرات تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في البادية الشمالية.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات حول أحد الأشخاص من المشبوهين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وبعد إنهاء كافة التحقيقات التي أكدت ممارسته لذلك النشاط الجرمي وحيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة، إذ أُعدت خطة لمداهمته وضبط ما بحوزته من مواد ممنوعة.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه جرت مداهمة ذلك الشخص في احدى مناطق البادية الشمالية وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة وضُبط بحوزته 42 كف حشيش و12 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وشدد على أن مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة مكافحة المخدرات، مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة، وتسخر لذلك كافة امكانياتها الاستخبارية والعملياتية واللوجستية.

 




 

 


 

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