ضبط حدث يقود مركبة برفقة والده

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية حدث (13 عاما) يقود مركبة خصوصي برفقة والده وطفلة أيضا.

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وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، إنه تسليم الحدث ووالده للمركز الأمني المعني، فيما حجز رخص القيادة والمركبة تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضافت أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة ورسائل التوعية المستمرة للمواطنين والسائقين إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تضبط هذه المخالفات بشكل دوري.

وحذرت الدوريات الخارجية من الاستهتار بحياة وسلامة مستخدمي الطرق، داعية السائقين إلى الالتزام بالارشادات والتعليمات الصادرة عنها.