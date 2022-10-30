الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

لبنان.. ميشال عون يترك منصبه اليوم

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

الاتصالات تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية لتقديم الشكاوى ضد شركات التوصيل

الأحد، 30-10-2022 09:26 ص

ضبط حدث يقود مركبة برفقة والده

a6918d47-15315


الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية حدث (13 عاما) يقود مركبة خصوصي برفقة والده وطفلة أيضا.

اضافة اعلان

 

وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، إنه تسليم الحدث ووالده للمركز الأمني المعني، فيما حجز رخص القيادة والمركبة تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.

 

وأضافت أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة ورسائل التوعية المستمرة للمواطنين والسائقين إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تضبط هذه المخالفات بشكل دوري.

 

وحذرت الدوريات الخارجية من الاستهتار بحياة وسلامة مستخدمي الطرق، داعية السائقين إلى الالتزام بالارشادات والتعليمات الصادرة عنها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بؤببب

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

635e28b8d493a

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

وزارة المياه والري

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

_229160_9521

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

udxbNNUGtl8Ms5PTOOEuxBF19mUo5BqwGx91Nkn3

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

620191214378551896858

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

أخبار متعلقة
main_image6338a7ef9a1b3

تحذير أمني للسائقين من سلوك خطير قد يؤدي إلى احتراق الإطارات

295820542_357877293200946_1848388677518270004_n (1)

ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كم على طريق جرش

466092_1_1661404709

ضبط مركبة شحن محملة بـ10 ركاب في الصندوق الخلفي

20190609100440440

الدوريات الخارجية تدعو السائقين إلى تفقد إطارات مركباتهم

310394845_414611454194196_789333198109681540_n

فتح طريق الزرقاء - جسر الغباوي أمام حركة السير

289090480_331000895888586_8181873720632249726_n

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة