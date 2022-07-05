ضبط حدث يقود ونش كبير على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال الملازم زياد الشرمان، من ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم أمس الاثنين، ضبط حدث يبلغ من العمر 15 عاماً يقود ونش من الحجم الكبير على الطريق الصحراوي.

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وبيّن الشرمان، خلال التقرير المروري، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 11 مخالفة قطع اشارة حمراء على عدد من الطرق الرئيسية في المملكة.



وأشار إلى أنه تم أمس التعامل مع عدد من الحوادث، أبرزها، حادث تصادم نتج عنه وفاة قبل جسر معان، و حادث تصادم آخر على طريق عمان - جرش نتج عنه 8 اصابات.



وبين الشرمان أنه تم منذ صباح اليوم توزيع 73 دورية على مختلف الطرق الخارجية خاصة التي تربط المحافظات في عمان، ولم يسجل أي حوادث أو اعاقات على الطرق.

