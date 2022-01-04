ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في المفرق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في محافظة المفرق منطقة الخالدية تقوم بأعمال حفر بئر مخالفة داخل مزرعة.

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وقالت وزارة المياه في بيان صحفي الثلاثاء، إن الفرق الفنية المختصة قامت بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة /سلطة المياه والأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام /شرطة محافظة المفرق وقوات البادية الملكية حيث تم التحفظ على الحفارة وحجزها وإيداعها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.



وفي التفاصيل، بينت الوزارة أنه بناءً على المعلومات الواردة حول وجود حفارة تعمل داخل أحد المزارع في منطقة الخالدية خلافا لأحكام قانون سلطة المياه تم تنسيق حملة أمنية وتم ضبط الحفارة تقوم بأعمال حفر مخالف، وتم ضبط الحفارة واقتيادها لغايات الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.



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