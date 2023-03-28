ضبط حفارة مخالفة في المفرق وتوقيف 3 أشخاص

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة بمنطقة الخالدية في محافظة المفرق، وجرى توقيف 3 أشخاص.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الفنية المختصة قامت بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، حيث تمت مداهمة موقع الحفارة داخل مزرعة الدواجن وضبط 3 أشخاص يقومون بالحفر لبئر مخالفة وونش كبير وكمبريسة حجم كبير وحجز الحفارة والمعدات وإيداعها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق وتحويل القضية للادعاء العام لاستكمال الإجراءات القضائية.



وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، مؤكدة أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات.