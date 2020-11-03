ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات ان كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع اقليم الشمال وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في اقليم الشمال ضبطت مساء امس الإثنين، كمية من زيت "الزيتون المغشوش" قدرت بنحو (١٨١) تنكة مغشوشة بإضافة صبغات وزيوت نباتية في محافظتي اربد وجرش.



وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان فرق التفتيش وخلال تنفيذ جولاتها الرقابية الدورية على مدار (24) ساعة ضبطت بالإضافة إلى تنكات زيت الزيتون المغشوش المعدة مسبقا (٢٠٠)

تنكة زيت نباتي و (٨٥٠) تنكة فارغة معدة لغايات تعبئتها بالزيت المغشوش الا ان الزيارة الرقابية المفاجئة للمخزن الواقع في محافظة اربد أحبطت تلك المحاولات.



واضاف، أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع العاصمة عمان ضبطت ايضا (٢٠) تنكة زيت زيتون مغشوش.

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وأكد مهيدات، أن المؤسسة بالمرصاد لأية مخالفات وتجاوزات سلبية قد تمس صحة وسلامة المواطنين وجودة زيت الزيتون كمنتج وطني استراتيجي، مشيرا الى ان المؤسسة ستتخذ اشد الإجراءات بحق المخالفين.



وتهيب المؤسسة بالمواطنين شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة وبالسعر الذي تم تحديده والاعلان عنه من قبل الجهات الرسمية علما باستعدادها لفحص منتج زيت الزيتون مجانا بعد شرائه من قبل المواطنين.



وتدعو المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اية شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ 0795632000

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