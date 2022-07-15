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الجمعة، 15-07-2022 08:52 م

ضبط سائق ابرز رخصة قيادة تعود لشخص آخر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية سائق ابرز رخصة قيادة مصورة بطابعة ملونة تعود لشخص آخر.

وقالت الإدارة في إدراج على فيسبوك، إنه وبعد التأكد من الوثائق تم تسليم الشخص المخالف إلى المركز الأمني المختص.

وأضافت، أن المادة 29 من قانون السير نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة استخدام صورة عن رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل.

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