ضبط سائق قاد مركبته بسرعة كبيرة على الصحراوي

الوكيل الاخباري- ضبطت ادارة الدوريات الخارجية ، السبت ، سائق مركبة عرض نفسه ومستخدمي الطريق للخطر بقيادة مركبته بسرعة 173 كم على الطريق الصحراوي.

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واكدت الدوريات من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كم عن الحد المقرر سيؤدي إلى حجز المركبة لمدة 48 ساعة وتحويل السائق إلى الحاكم الإداري وفق أحكام قانون السير.