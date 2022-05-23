ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية شرطة العقبة سائق احدى المركبات كان يقود مركبته داخل أحد المتنزهات العامة بطريقة متهورة واستعراضية في المحافظة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، إن العاملين في مديرية شرطة العقبة بالتنسيق مع قسم سير العقبة، تمكنوا من ضبط سائق احدى المركبات بعد تتبعهم لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله وهو يقود مركبته داخل أحد المتنزهات العامة بمحافظة العقبة بطريقة متهورة واستعراضية، مشكلاً خطراً على حياته وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.



وأكد أنه من خلال التحقيق في مقطع الفيديو جرى تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها للمدة القانونية في ساحات الحجز.