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الأربعاء، 17-03-2021 10:38 ص

ضبط شحنة مواسير ملوثة اشعاعيا

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ضبط شحنة مواسير (أنابيب) ملوثة اشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به في أحد المراكز الحدودية، ولم يسمح بإدخالها إلى أراضي المملكة وتم إعادتها إلى بلد المنشأ.

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وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة حسين اللبون في تصريح صحفي،الأربعاء ،إن كوادر الهيئة ضبطت شحنة مواسير حديد مختلفة الأحجام والقياسات (أنابيب) زنتها 25 طنا، تبين من خلال الفحص الإشعاعي الدقيق أنها ملوثة بمادتي (الراديوم 226 والثوريوم 232)  وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة وإعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.


 وأكد اللبون أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 88 بوابة كشف إشعاعي وأربع مركبات متنقلة للكشف الإشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة.


ولفت أن جميع هذه المواقع مزودة بأجهزة حديثة ومتطورة مثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالإضافة إلى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف على المواد المشعة والتعرف على نوعيتها ومراقبة نسب الإشعاع المنبثقة منها والتحقق من عدم تجاوزها للنسبة المسموح بها.



 




 

 


 

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