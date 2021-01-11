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الإثنين، 11-01-2021 04:21 م

ضبط شخصين ظهرا بفيديوهات أثارت غضب الاردنيين

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن كوادر قسم المباحث البيئية في الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تمكنوا من ضبط أحد الاشخاص قام بالاعتداء على حيوان ( حمار )بصورة وحشية من خلال قيامه بربطه واقتلاع اسنانه من فمه وظهر خلال فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث ودّع ذلك الشخص للقضاء وسُلم الحيوان للجمعية الملكية لحماية الطبيعة من أجل علاجه والاهتمام برعايته.
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وفي القضية الثانية فقد حُقق في فيديو آخر جرى تداوله لشخص يقوم بتعذيب حيوان (حصان) داخل احدى الحدائق التي يعمل بها ، وبمتابعة الفيديو من قبل قسم المباحث البيئية في الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ونتيجة للبحث والتحري تم تحديد الحديقة والشخص الذي تبين انه من جنسية عربية والقي القبض عليه وجرى توديعه للقضاء.

وأهاب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين ممن تتوفر لديه أي معلومة عن أشخاص يقوموا بمثل هذه التصرفات أو فيديوهات مشابهة بأن يتم ايصالها لمديرية الامن العام على رقم الطوارئ الموحد (911) ليتم التعامل معها على الفور .

 




 

 


 

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