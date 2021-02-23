ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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ضبطت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي.وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر اللجنة الأمنية خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية ضبطت شخصين مصابين بفيروس كورونا خارج الحجر المنزلي، وجرى تحويلهما إلى المستشفى الميداني والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، كما خالفت 30 شخصاً لعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، و5 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عدد من مناطق المحافظة.وبين أن الكوادر الأمنية أغلقت كذلك محل ألعاب يقدم الأرجيلة وتحويل صاحبه للحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، مؤكداً أن الجولات التفتيشية على المنشآت والمحال والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع.