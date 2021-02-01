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الإثنين، 01-02-2021 12:13 م

ضبط شخص حاول تهريب مخدرات داخل عبوات مياه - صورة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص من جنسية عربية بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار .

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واضاف الناطق الاعلامي انه بمتابعة تلك المعلومات جرى تحديد هوية الشخص وموعد وطريقة تهريبه لتلك الكميات من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن حيث جرى فور وصوله لاحد المعابر الحدودية ضبطه وبتفتيش المركبة عُثر في مخبأ سري داخلها على كمية من عبوات المياه داخلها 125 الف حبة مخدرة.

 




 




 

 


 

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