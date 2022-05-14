ضبط طفل يقود قلاب على طريق المطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت كوادر الدوريات الخارجية العاملة على طريق المطار، اليوم السبت، حدثا يبلغ من العمر 13 عاما يقود مركبة شحن "قلاب".



وقالت الدوريات الخارجية إنه تم تسليمه والمركبة إلى المركز الأمني المختص تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني.



ونوهت إلى أن مالك المركبة وولي الأمر تقع عليهما المسؤولية القانونية فيما يتعلق بالسماح لشخص بقيادة مركبته دون الحصول على رخصة قيادة، مؤكدة أنه سيتم متابعة الاجراء الإداري بخصوص ذلك.

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