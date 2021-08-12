ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

الوكيل الإخباري - أسفرت حملة تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا و إدارتا مياه الزرقاء والكرك منذ يومين عن ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وتمديد خطوط لمزارع للتأجير وتعبئة برك فيها للسباحة وتمديد خطوط ووصلات لمنازل بطريقة غير قانونية ومخالفة خارج مناطق التنظيم من دون اشتراكات وتعطيل عدادات المياه في مناطق كل من محافظة العاصمة كل من الموقر ومحافظة الزرقاء ( الضليل، الحلابات، الطيبة، بيرين، أم رمانة، رجم الشوك، المسرة، صحارى) ومناطق لواء الهاشمية (أم الصليح، أبو الزيغان، القنية ) و لواء الرصيفة ( الفاخورة، حطين، المقبرة) ومحافظة الكرك في لواء عي والقطرانة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بأكثر من 100 ألف متر مكعب.

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وقال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه في بيان صحفي الخميس إن الحملة جرت بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في المناطق و بإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.



وأضاف أنه وبناء على الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بالتعاون مع مديرية الأمن العام تم ضبط هذه الاعتداءات من خلال تنفيذ خطوط رئيسية من الخط الناقل قطر 8 انش في منطقة الحلابات لتزويد خطوط لعشرات العقارات بطريقة مخالفة دون اشتراكات لسقاية مواشي وأغنام وفي مناطق بيرين والهاشمية تمديد خطوط لتزويد مزارع للتأجير وبرك سباحة وفي الرصيفة تمديد خطوط مخالفة لسحب المياه بطريقة مخالفة ومد خطوط لعقارات غير مشتركة أصلا وتعطيل عدادات وفي الكرك لواء عي والقطرانة تمديد خطوط مخالفة أيضا حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدا أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل معظم المناطق.



وشددت الوزارة / سلطة المياه أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الأخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية و المواطنين مؤكدا أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.

