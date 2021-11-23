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الثلاثاء، 23-11-2021 03:09 م

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

كشف مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب ، اليوم الثلاثاء، عن ضبط متسول في العاصمة عمان  يمتلك دراجة نارية موديل ٢٠٢١ ، ويتقاضى راتباً من الضمان الاجتماعي بقيمة 350 دينار شهرياً .

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واضاف كلوب ان المتسول المضبوط تبين ان لديه قيوداً جُرمية ، ومكرر لجرم التسول لأكثر من مرة ، مشيراً الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وايداعه إلى المركز الأمني المختص.

 

وكان قد تمكنت عناصر من مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمان، من ضبط متسولين يملكون عقارات ومؤسسات، فضلا عن الدخل المرتفع.

 

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