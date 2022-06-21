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الثلاثاء، 21-06-2022 04:07 م

ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و 100 دولار

متسول- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص وهو يمارس مهنة التسول ويحتال على المواطنين بتذرعه الحاجة والفقر، أمام محكمة شمال عمان في منطقة صويلح.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تبين لدى تسليمها المتسول لمركز أمن صويلح لغايات إجراء تفتيش له بمكتب القضائية أن بحوزته 828 ديناراً أردنياً، وعملة ورقية واحدة من فئة 100 دولار أميركي، ليصار إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقه.


وأضافت أنه ولدى الاستعلام عن المضبوط تبين أنه أعزب ومن فئة البالغين، ولديه دخل شهري مقداره 404 دنانير، ووالداه متوفيان، ويعيش مع أخ له أيضا أعزب ومن فئة البالغين.


وأكدت الوزارة أنها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين في صور وأشكال التسول، مشددة على ضرورة عدم تعاطي المواطنين أوتعاطفهم مع المتسولين، سعياً لمكافحة هذه الآفة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن.

 

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