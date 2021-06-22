ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

الوكيل الإخباري - ضبطت وحدة مكافحة التسول خلال شهر حزيران الحالي احد الاشخاص يمارس اعمال التسول في عمان الغربية وتحديدا منطقة إشارات خلدا حيث يقوم باستعطاف المواطنين بحجة ودافع الفقر في اسرته.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان المتسول تم ضبطه وفق الاصول وبحوزته مبلغ مالي وقدره 30 دينار، وبعد اجراء الدراسة الاجتماعية لحالة المتسول والاسرة استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية تبين ان حالته الاجتماعية اعزب من مواليد عام 1982 وانه يمتلك مركبة نوع "هونداي" نقل مشترك خصوصي موديل 1999، واما الاسرة فانها تمتلك موسسة فردية قائمة براس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات ) اضافة الى سيارة نوع فورد موديل 2016 وسيارة نوع هونداي موديل 2000 وسيارة نوع تويوتا شحن عمودي موديل 1990 وسيارة نوع اسوزو شحن 2001 اضافة الى راتب ضمان قدره 425 دينار.



واشارت الوزارة ان المتسول تمت احالته الى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.



وبينت الوزارة انها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين في صور واشكال التسول، كما اكدت الوزارة على ضرورة عدم تعاطي الاخوة المواطنين اوتعاطفهم مع المتسولين في مسعى لمكافحة هذه الافة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن .