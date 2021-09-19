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الأحد، 19-09-2021 09:53 ص

ضبط متسول دخله 1100 دينار شهريا وآخر يمتلك سيارتين و مؤسسة فردية

وزارة التنمية خاص


الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر مكافحة التسول في العاصمة عددا من المتسولين من ذوي الأملاك والمؤسسات والدخول المرتفعة .

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وأشارت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ان احد المتسولين يتقاضى دخلا اسريا يصل الى 1100 دينار كما يمتلك سيارة خصوصي موديل 2011.


كما ضبطت كوادر المكافحة متسولا آخر يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 393 دينار ويمتلك سيارة خاصة ، اضافة الى وجود مؤسسة فردية باسمه .


وضبطت كذلك متسولا يمتلك مؤسسة فردية برأسمال 16 الف دينار اضافة الى متسول آخر يمتلك مؤسسة فردية و سيارتين إحداهما موديل 2017 والأخرى موديل 2000.


وتؤكد الوزارة أن حملات مكافحة التسول مستمرة في كافة محافظات المملكة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية والامن العام وامانة عمان الكبرى  والبلديات للحد من افة التسول في مختلف المحافظات.


وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية التأكيد على المواطنين عدم منح هؤلاء المتسولين اية مبالغ مالية حيث يمتهنون التسول للتكسب وجمع الأموال دون حاجة من خلال استدرار عطف الناس والاحتيال عليهم.


وتمنت الوزارة على المواطنين المساهمة في مكافحة هذه الآفة عبر التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن رقم (0798518274) للابلاغ عن اية حالات تسول  في المملكة.

 

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