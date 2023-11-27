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الإثنين، 27-11-2023 11:25 م

ضبط محاولة توريد زيت زيتون مغشوش لمهرجان الزيتون

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الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، محاولة لإدخال زيت زيتون مغشوش لأرض المهرجان.

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وحسب بيان للمركز الوطني، مساء اليوم الاثنين، فقد جرى فحص كمية من عبوات الزيت وعددها 11 (تنكة) أمام البوابة الرئيسية المخصصة لإدخال البضائع، من قبل مختبر فحص الزيت في مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية.


وأشار البيان إلى تسليم صاحب الزيت بموجب الضابطة العدلية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء للجهات الأمنية ليصار إلى تحويله للقضاء.


وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، إن مهرجان الزيتون الوطني محطّ ثقة الأردنيين جميعاً وكل زوار المهرجان، ولن نسمح لأحد بزعزعة هذه الثقة المبنية على جهود كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفِرَق التذوق الحسي الوطنيّة.


وقال إن المختبر سيستمر بتطبيق أعلى معايير ضبط الجودة بإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والحسيّة لضمان توفير أجود أنواع الزيت للمستهلكين في أرض المهرجان.

 




 

 


 

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