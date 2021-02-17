الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 09:49 م

في ضوء ارتفاع الطلب

ضبط مخبز يبيع بأعلى من السعر المحدد

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مادة الخبز


الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مخبزا في العاصمة عمان اليوم الاربعاء يبيع الخبز بسعر أعلى من السعر المحدد بـ 35 قرشا للكيلو غرام الواحد حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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ووفقا لبيان صادر عن الوزارة وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه فقد كثفت رقابتها على المخابز والمحلات التجارية لضمان توفر السلع والخبز في ضوء ارتفاع الطلب بسبب الاحوال الجوية السائدة في المملكة حاليا .

 

وأوضح البيان ان الرقابة تستهدف متابعة الالتزام بأوامر الدفاع بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

 

يشار الى ان الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن مخالفات المحلات التجارية والمخابز لأوامر الدفاع وما يتعلق بالأسواق على هاتف 06/5661176

 

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