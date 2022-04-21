ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية.

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وقالت إدارة الدوريات عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إنه تم ضبط مركبة على الطريق تسير بسرعة 110-163 كم/ الساعة، فيما تم ضبط مركبة أخرى في منطقة شويعر تسير بسرعة 90-160 كم/ الساعة.

وأضافت أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة مثل المسير بعكس تجاه السير والحمولة الزائدة والقيادة المتهورة.

ودعت إلى ضرورة التحلي بالصبر أثناء القيادة وخاصة في فترة ما قبل الإفطار، وتجنب تغيير المسرب بشكل مفاجئ وترك مسافة أمان مع المركبات على الطريق.