ضبط مركبة تسير بسرعة أكثر من 200 كلم

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة عالية جدا بلغت 205 كلم، وذلك في منطقة محطة شويعر ما بعد الزرقاء، وفقا لمندوب إدارة الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة أمن أف أم صباح اليوم الأربعاء.

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وتابع أن الإدارات المرورية تعودت على ان يكون هناك تجاوزات في السرعات العالية القياسية ما قبل ساعة الإفطار ، ولكن خلال فترة الصباح الباكر وفي ظل حركة سير ضعيفة فإن تجاوز السرعة بشكل متهور يعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر.



وأضاف، أن الكوادر المرورية ضبطت يوم أمس، 7 مركبات كانت تسير عكس اتجاه السير في مناطق مختلفة.



وجددت ادارة الدوريات الخارجية، دعوتها للسائقين الى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف كان، مؤكدة أن مبادرة "إفطارك معنا" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك في جميع المحطات التابعة لها على الطرق الخارجية.

