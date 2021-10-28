الوكيل الاخباري- أكدت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الخميس أن لا معيقات منذ بداية الذروة المرورية الصباحية وتم التعامل الفوري مع أي جديد وسيتم تعزيز التواجد الأمني من مرتبات نشامى الإدارات المرورية مع ساعات نهاية دوام اليوم للتعامل مع الحركة العكسية باتجاه المحافظات.

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وقالت الدوريات الخارجية أنه تم ضبط العديد من السرعات التى تجاوزت الحدود المسموح بها ابرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 164 كلم بالساعة على طريق المطار كما تم ضبط 23 مخالفة المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية.

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