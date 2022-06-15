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الأربعاء، 15-06-2022 09:23 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 202 كم/ الساعة على طريق الـ 100

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الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، إن وعي المواطن والتزامه بأولويات المرور بالتزامن مع الإنتشار المبرمج والمدروس للدوريات إنعكس إيجاباً بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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وقالت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الاربعاء، خلال التقرير المروري، على اثير اذاعة الأمن العام، إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 202 كم/ الساعة على شارع الـ 100 قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.


من جهتها بينت إدارة السير المركزية، أنه تم اتخاذ الإجراءات الإستباقية والكشف المبكر على كافة شوارع المملكة لرفع أي معوقات مرورية حفاظاً على الطاقة الإستيعابية لهذه الطرق وللتعامل الفوري مع أية حوادث مرورية.

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