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الثلاثاء، 19-07-2022 09:15 ص

ضبط مركبة "ديانا" تحمل 33 راكباً في المفرق

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الوكيل الإخباري - قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي إنه تم ضبط مركبة شحن "ديانا" محملة 33 راكبا في الصندوق الخلفي، على طريق الزعتري في محافظة المفرق.

وبين الصمادي، خلال التقرير المروري اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط باص صغير نوع "كيا" محملا بـ22 راكباً بالرغم أن سعته القانونية 5 ركاب فقط.

وأشار إلى أن تم تحويل السائقين الى مركز امن ام الجمال لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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وأضاف الصمادي أنه ضبط تريلا قاطرة ومقطورة عدد إثنان لمخالفتهم قواعد وأولويات المرور المتمثل بالتسابق والقيادة بشكل متهور على طريق الأزرق - الزرقاء بعد تلقي عدة إتصالات على هاتف الطوارئ 911. 



 




 

 


 

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