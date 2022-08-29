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الإثنين، 29-08-2022 09:15 ص

ضبط مركبة شحن محملة بـ10 ركاب زيادة في جرش

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الوكيل الإخباري - ضبط العاملون في إدارة الدوريات الخارجية، مركبة شحن متوسطة ( ديانا ) عند محطة سيل جرش باتجاه عمان، كانت مُحملة بـ 10 ركاب في الصندوق الخلفي زيادة عن الحد المقرر، حيث تم مخالفة المركبة وحجز رخص السائق لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

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وأفاد التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 3 حافلات نقل عمومية على متنها أعداد ركاب زيادة عن الحمولة القانونية المقررة، حيث تم مخالفات المركبات وحجز رخص السائقين لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعا التقرير السائقين إلى ضرورة الالتزام بأولويات المرور وتجنب المسير وقت الظهيرة لمسافات طويلة، واستخدام الغيارات العكسية بدلاً من المكابح في ظل الظروف الجوية السائدة، وتفقد ضغط الهواء في الإطارات، والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال أو أطفال داخل المركبة.

 




 

 


 

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