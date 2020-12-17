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الخميس، 17-12-2020 07:51 م

ضبط مركبة محملة بالحطب في لواء بني كنانة

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الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر حراج مديرية زراعة لواء بني كنانة اليوم الخميس مركبة محملة بالحطب ومخالفة لقانون الزراعة في لواء بني كنانة، حيث جرى ضبط المركبة والقبض على المخالفين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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وقال رئيس قسم الحراج بمديرية زراعة محافظة إربد المهندس عمار جرادات، أنه وأثناء الدوريات الرقابية لكوادر حراج مديرية زراعة لواء بني كنانة لحماية الثروة الحرجية، تم ضبط المركبة المخالفة لقانون الزراعة، مؤكدا استمرار الدوريات والجهود وعلى مدار الساعة وبالتنسيق والتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة والمحافظ على الثروة الحرجية .

واكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات اهمية جهود كوادر مديرية الزراعة للمحافظ على الثروة الحرجية ومنع الاعتداءات عليها بما فيها أيام العطل الرسمية، داعيًا الى تكاتف الجهود، حيث أن حماية الغابات مسؤولية مجتمعية تشاركية.

 




 

 


 

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