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الخميس، 05-05-2022 12:16 م

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

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الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية عدد من السرعات العالية على الطرق الخارجية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كم/ الساعة على طريق الأزرق - الزرقاء.

 

وأضافت أنه تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 178 كم/ الساعة على طريق المطار.

 

وأشارت إلى أنه بالرغم من كافة الدعوات للتقيد بقانون السير والالتزام بأولويات وقواعد المرور للحفاظ على حياة مستخدمي الطرق إلا أنه ما زلنا نشهد تجاوزات عديدة.

 

وأوضحت أنه تم وضع خطة مرورية وتعزيز كافة دوريات الطرق الخارجية تجهيزا للحركة المرورية العكسية من العقبة والبحر الميت باتجاه المحافظات.

 




 

 


 

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