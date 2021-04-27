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الثلاثاء، 27-04-2021 12:01 م

10 الاف حبة مخدرة و 13 كفاً من الحشيش

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

صبط
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا التحقيق وجمع المعلومات حول حيازة شخصين من المشتبه بهما في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة كمية من تلك المواد ومباشرة نشاطهما الجرمي من اجل بيع وترويج تلك المواد حيث باشر فريق خاص بمتابعة المشتبه بهما لجمع كافة المعلومات عنهما وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة لضبطها والمتورطين في القضية .

واكد الناطق الاعلامي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" انه ومن خلال متابعة التحقيقات وجمع المعلومات،  تمكّن فريق التحقيق من تحديد موعد قيام المشتبه بهما بنقل المواد المخدرة من احدى محافظات الجنوب حيث جرى في الموعد المحدد وعلى الطريق الصحراوي ايقاف المركبة وضبط الشخصين المشتبه بهما وبتفتيش المركبة عثر داخلها على 10 الاف حبة مخدرة و 13 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة .

وفي قضية اخرى جنوب العاصمة فقد تم وبعد متابعة ورصد لاحد مروجي المواد المخدرة القاء القبض عليه بعد التأكد من حيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة وبتفتيش مركبته والشقة التي يقطن بها عثر داخلها على 7 الاف حبة مخدرة وكيلو من مادة الكريستال ونصف كيلو من مادة الكوكائين المخدرة بحوزة مروج جنوب العاصمة .

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