ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول شخصين من مروجي المواد المخدرة والتأكد من متابعة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لكمية كبيرة من تلك المواد المخدرة فقد جرى تحديد مكان وجودهما داخل إحدى المركبات في العاصمة وجرى مداهمتهما .

اضافة اعلان



واضاف الناطق الاعلامي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان المروجين ابديا مقاومة للقوة الامنية عند المداهمة واطلقا عيارات نارية باتجاههم من اسلحة نارية بحوزتهما حيث تم التعامل معهما والسيطرة عليهما والقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما سلاحان ناريان احدهما اتوماتيكي اضافة الى 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و2000حبة مخدرة وبوشر التحقيق معهما .



وفي سياق متصل فقد أُلقي القبض كذلك على شخصين من مروجي المواد المخدرة في العاصمة عمان ، بعد ورود معلومات حول استخدامهما لمحل تجاري لترويج المواد المخدرة ، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة.









