الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 01:20 م

بعد مقاومتهما لرجال الأمن

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

نم


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول شخصين من مروجي المواد المخدرة والتأكد من متابعة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لكمية كبيرة من تلك المواد المخدرة فقد جرى تحديد مكان وجودهما داخل إحدى المركبات في العاصمة وجرى مداهمتهما .

اضافة اعلان

واضاف الناطق الاعلامي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان المروجين ابديا مقاومة للقوة الامنية عند المداهمة واطلقا عيارات نارية باتجاههم من اسلحة نارية بحوزتهما حيث تم التعامل معهما والسيطرة عليهما والقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما سلاحان ناريان احدهما اتوماتيكي اضافة الى 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و2000حبة مخدرة وبوشر التحقيق معهما .

وفي سياق متصل فقد أُلقي القبض كذلك على شخصين من مروجي المواد المخدرة في العاصمة عمان ، بعد ورود معلومات حول استخدامهما لمحل تجاري لترويج المواد المخدرة ، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة.



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منخ

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

لقاح

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

ق

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

عمالة

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

منت

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

مخبز

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

أخبار متعلقة
320211214335982018074

الامن العام يلقي القبض على قاتل طفلتيه

11202027145434566365514

الأمن: ضبط 279 كف حشيش و6 الاف حبة مخدرة

eeeee

الامن العام يُعلن اغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج - اسماء

22021171501625545924

الامن العام: نحذر من الخروج من المنازل الا للضروره القصوى

929ccc857a2136c5432c7c37e6496c9b_M

الأمن يكشف عن أضرار مادية جسيمة بسبب الرياح

ا

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة