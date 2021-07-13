ضبط مزور تاريخ صلاحية مواد غذائية

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق وبالتعاون مع مديرية الأمن العام - إدارة الأمن الوقائي ضبطت أختام ومواد كيميائية استخدمها أحد الأشخاص لغايات التلاعب بتاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية.

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وأشار مهيدات في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه إلى أنه وبناء على ضبط الأختام والمواد المذكورة تمكنت فرق التفتيش المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وبعد المتابعة والتحري والكشف على منزل ومركبة الشخص صاحب العلاقة، من ضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 100 كرتونة من " الكيك" والبسكويت بالإضافة لنحو 100 قطعة من منتج جل الشعر تم مسح تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها الفعلي واستبداله بتاريخ غير حقيقي.

وشدّد مهيدات على أن المؤسسة ستباشر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، كما تدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ JFDA. Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000