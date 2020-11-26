ضبط مزور فحوصات كورونا لغايات السفر

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، أن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي بقيام أحد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .

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واضاف السرطاوي ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .



وأهاب بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الأشخاص .

وأضاف " عند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبــرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال".

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