الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 02:05 م

مقابل مبالغ مالية

ضبط مزور فحوصات كورونا لغايات السفر

امن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، أن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي بقيام أحد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .

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واضاف السرطاوي ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري"  انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .


وأهاب بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الأشخاص .

 

وأضاف " عند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبــرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال".

 

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