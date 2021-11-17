ضبط مسؤول بالصحة أصدر شهادات مطعوم كورونا مزورة

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف مسؤول أحد مراكز التطعيم في عمان التابع لوزارة الصحة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركزإصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة كان يُصدر من خلال جهاز الحاسوب العائد له شهادات مطاعيم ضد فايروس كورونا مقابل مبالغ مالية لأشخاص لم يتلقوها .

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وكشفت تحقيقات الهيئة أن هذا الموظف كان يقوم باتلاف المطاعيم التي تصل كلفة بعضها إلى 80 يورور كي لا يظهر رقم التشغيلة للوزارة إذا صُرفت لأشخاص آخرين.



وأكدّ المصدر أن النيابة العامة ستتواصل مع وزارة الصحة بخصوص الشهادات التي صرفها هذا الموظف لإلغائها .