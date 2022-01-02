ضبط مصابين اثنين بكورونا خالفا الحجر المنزلي في عجلون

الوكيل الاخباري - قامت الكوادر الرقابية في محافظة عجلون بإغلاق منشأة غير ملتزمة بأمر الدفاع 35 والاشتراطات الصحية. اضافة اعلان





وأشار محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الأحد، أن الفرق الصحية كثفت جولاتها الرقابية والميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكيد على التزامها بأمر الدفاع 35.



وأكد ضبط مواطنَين إثنين مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي، وجرى تحويلهما إلى المستشفى الميداني في عمان لمدة أسبوعين.



ولفت إلى أنه سيصار بعد استكمال مدة الحجر إلى تحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.